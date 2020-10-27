شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد سامى مهنئا والدته بعد فوزها فى مجلس النواب: تهانينا أنت تستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المخرج محمد سامى عن سعادته بنجاح والدته فى انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية ونشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تهنئة بهذا الانتصار، ونشر صورة لوالدته النائبة صبورة السيد معلقا: "تهانينا حبيبتي انت تستحقين ذلك".



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يذكر أن الدكتورة صبورة السيد خاضت انتخابات مجلس النواب 2020، عن شمال ووسط وجنوب الصعيد عبر "القائمة الوطنية من أجل مصر"، متخذة رمزا انتخابيا موحدا هو "كليو باترا"، ولاقت التربوية الكبيرة ترحيباً واسعا من المواطنين فور إعلانها خبر الترشح، إذ قامت بعمل عدة جولات فى محافظات مختلفة بصعيد مصر، لدراسة ما يمكن تقديمه لأهل الجنوب فى إطار رؤية استراتيجية وضعتها لرفع مستوى الخدمات هناك خصوصاً فيما يتعلق بالشأن الثقافي والتعليمي.

وتتمتع الدكتورة صبورة السيد بتاريخ مشرف فى العمل الخدمى والتعليمى والجامعى، ولها دور مؤثر وفعال فى الحياة التعليمية بمصر، حيث تعد رائدة العمل التربوى، فهى عضو مجلس كلية دار العلوم جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مدارس طيبة الدولية ومدارس كاندي الدوليه وبلو بيلز، كما لها دور مهم فى المشاركة الاجتماعية باشتراكها فى العديدمن الأنشطة الخيرية المختلفة.