شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإعلام الرقمى خلال جائحة كورونا فى ندوة بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة ندوة لمناقشة تأثير كوفيد 19 على منصات التواصل الاجتماعى بحضور كل من جاكوب ميجلهد ومون باز مديرة الشراكات الاستراتيجية فى "فيسبوك الشرق الأوسط و شمال أفريقيا"، ودومينيك ديلبورت رئيس مجلس إدارة "هافاس ميديا"، وطارق حسنى، وقام بادارة الحوار حمد عباس، وخلال الندوة ناقشوا أفكار منها أن خلال 2020 كان هناك أكثر من 16 مليون مشترك في نتفلكيس، 2.6 مليار مشترك فى منصة فيس بوك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الإعلام الرقمى خلال جائحة كورونا فى ندوة بمهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.