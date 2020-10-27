شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر وهشام عباس يتألقان فى حفل TikTok بالجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش مهرجان الجونة السينمائى، أحيا أمس الثلاثاء، كل من مصطفى قمر وهشام عباس حفلا خاصا أقامته الشركة المالكة لتيك توك وذلك بحضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.

حضر الحفل عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير على رأسهم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس والفنان آسر ياسين ويسرا وأحمد حاتم وأحمد داوود وزوجته علا رشدي والملحن إيهاب عبد الواحد والسيناريست تامر حبيب وغيرهم العديد وسط أجواء من البهجة والتفاعل والتقاط الصور.