شكرا لقرائتكم خبر عن إيجى أزاليا تؤكد: بلايبوا كارتى يشارك فى تربية "أونيكس" بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية إيجى إزيليا حصدت الكثير من التعليقات السلبية بعد أن أعلنت انفصالها عن بلايبوا كارتى والد مولودها الوحيد " أونيكس "Onyx=" وكانت هذه التعليقات حول تربية ابنهما، لذلك قررت النجمة البالغة من العمر (30 عاما) أن تتحدث بشكل أوضح حول مشاركة كارتى فى تربية ابنه حتى بعد الانفصال.

انتقلت إيجى إزيليا إلى الـ " Stories" الخاصة بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام " مؤخرا لتوضيح أن بلايبوا والد ابنها أونيكس يشارك فى تريبه الطفل، حيث قالت مغنية الراب الأسترالية : " لم أقل اى شيء يظهر كما لو أن والد طفلى ليس جزء من حياته ، لكننى لاحظت أن الكثير من الناس أخذوا الأمر على هذا النحو ، لذلك أردت أن أوضح الحقيقة للعالم، أونيكس محبوب للغاية من قبل والده ودائما نسعى "كوالدين " أن نكون فى حياته منذ اليوم الأول ".

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وأكدت النجمة الشهيرة بهذا التصريح بعد أن كشفت عن صورتين جديدتين لها وهى تحتضن رضيعها الوحيد ، و بعد ساعات فقط من تأكيد انفصالها ، و كانت إزيليا ذات إطلالة ساحرة حيث كانت تردى فى الصور ملابس سوداء بسيطة بينما كانت تضع ماكياج مميز و بسيط اظهر جمال و جاذبية ملامحها ، ورسمت على وجهها ابتسامتها الهادئة و ذلك و هى تحتضن طفلها .

وقد صُدم المعجبون بشكل واضح لرؤية " Onyx " بعدد من الصورة على إيجى إزيليا ، حيث كانت مغنية الراب الشهيرة قد تعهدت سابقا بالحفاظ على حياة ابنها سرية.



ايجي ازيليا