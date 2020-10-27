شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان يعتذر عن "الحرير المخملى" ويتعاقد على "الطاووس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم السورى جمال سليمان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه اعتذر عن مسلسل "الحرير المخملى" بسبب عدم توافق مواعيد تصويره مع مسلسل آخر اسمه "الطاووس" إخراج روؤف عبد العزيز تأليف محمد ناير تعاقد علية للعرض خلال شهر رمضان 2020.

وعن مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، الذى يشارك فيه حاليا، قال إنه فخور بهذا المهرجان العربى العظيم، وأشار إلى أن إقامة هذا المهرجان فى هذا الوقت الذى تمر به البلاد أكبر تحدٍ للكرونا وتشرف بمشاركته فيه خاصة أنه التقى بعدد من النجوم لم يتقابل معهم منذ فترة طويلة.

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وأضاف الفنان جمال سليمان، فى تصريحاته لـ"تليفزيون الخليج 365"، أنه فخور بافتتاح مهرجان الجونة بعرض فيلم لشاب سورى أمس، واليوم عرض فيلم حارس الذهب لأحمد مالك وهو شاب مصرى.

وتابع سليمان أنه سعيد للغاية بحضوره مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، وحريص على دعم أحمد مالك وفيلمه، خاصة أنهما التقيا فى وقت سابق خلال تصوير مسلسل الشوارع الخلفية.

وكان "حارس الذهب" شهد عرضه العالمى الأول فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث نال استحساناً عالمياً، إذ وصفته مجلة فارايتى بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت الجارديان: "فيلم ويسترن فى قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلى: "مالك خاطف للأنظار فى دور حنيف".