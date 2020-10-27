شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل صناعة "بروش" بصورة والدتها فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أميرة مختار ابنة النجمة الراحلة رجاء الجداوى، عن كواليس صناعة بروش بصورة والدتها عبر موقع "إنستجرام"، مؤكدة أن الفكرة مستوحاة من مبادرة "إبداع من مصر" بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائى، لافتة إلى أن المبادرة حرصت على تكريم عدد من النجوم منهم الفنان حسن حسنى، والنجمة الراحلة شويكار، وعبرت أميرة عن سعادتها بتكريم والدتها وكبار الفنانين الراحلين.

ونشرت صورة للبروش، معلقة عليها: "شكرا لكل من قام على هذا العمل الرائع تسلم إيديكم وقلبكم.. شكرا مؤسسة ذات الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.. مستوحاة من إلهام "ثقافة الأحلام"، "إبداع من مصر" بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائى بتقدم بروش "نجوم فى السماء" علشان تتلبس بكل فخر ونحتفل من خلالها مع بعض بأيقونات السينما المصرية الخالدة اللي عمرنا ما هننساهم".

وتابعت: "إبداع من مصر" بالتعاون مع مؤسسة ذات الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين قدروا إنهم يساعدوا أكتر من 50 امرأة مصرية وسودانية وإريترية وسورية ويمنية علشان يعملوا البروشات ديه بأيديهم وقلبهم مخصوص لجمهور مهرجان الجونة السينمائي 2020.. تقدروا تختاروا البروش المفضل ليكوا وتكتشفوا حاجات أكتر عن طريق زيارة معرض "إبداع من مصر" علي هامش المهرجان من يوم 24 إلى 30 أكتوبر".

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مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محيي إسماعيل، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمال سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.