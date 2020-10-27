شكرا لقرائتكم خبر عن أنتِ الحياة.. صور نادرة تجمع أصالة مع ابنتها شام الذهبى فى طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة متابعيها بمجموعة صور نادرة لها مع والدتها في طفولتها معلقة عليها :"أنت الحياة"، كما نشرت صورة أخرى بشبابها خلال إحدى حفلات والدتها، معبرة عن حبها الكبير لها كما اعتادت دائما في نشر صور لهما معا في العديد من المناسبات.



شام

وكانت وجهت شام الذهبى رسالة إلى والدتها الفنانة أصالة، عبر حسابها الشخصى على انستجرام، حيث شاركت جمهورها صورة للنجمة أصالة معلقة عليها: "ملهمتى.. لقد علمتنى كيف أضع القيم والأخلاق قبل أى شىء.. أنتِ تحملين كبريائك حتى حينما تصلين إلى الحضيض من خداع الآخرين فأنت تصرين على أن تظلي صادقًا".

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اصالة وشام الذهبي



اصالة وشام الذهبي

وأضافت شام الذهبى عبر انستجرام فى رسالتها الموجهة إلى والدتها: "أنت تحولين ألمك وخيبة أملك وتستخدميه في الفن، والحب لخلق الحياة من جديد.. أنت تعيدين بناء نفسك في كل مرة تسقطين فيها… أنتِ مقاتلة وحساسة وأسطورة سأفخر دائما بكونى ابنتك قبل أى شىء آخر"، فيما ردت عليها الفنانة أصالة عبر خاصية التعليقات قائلة :" أنا بقوى فيكم لقويكم".



اصالة وشام الذهبي



اصالة وشام الذهبي



اصالة وشام الذهبي

وفى وقت سابق، وجهت النجمة أصالة نصرى، رسالة لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتتغزل فيها ببعض الصور التي جمعتهما من إحدى رحلاتهم، وكتبت أصالة قائلة "شامي الدّنيي الّلي بتتلوّن بكلّ ألوان السعادة والأمان والحبّ البالغ والوفا المُطلق هيّي امّي وبنتي وأختي ورفيقتي هيّي الحياة".