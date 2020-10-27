شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يكشف عن أسماء 6 حلقات من مسلسل "ما وراء الطبيعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج عمرو سلامة، عن أسماء 6 حلقات من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، والذى سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث كتب عمرو سلامة على حسابه على فيس بوك، "عشر أيام والمسلسل سيكون متاح على نتفليكس، بس أنا شوفته قبلكم ومتفائل.. وقولت أغششكم أسامي الحلقات"، وجاءت الأسماء هي، أسطورة البيت، وأسطورة لعنة الفراعنة، وأسطورة حارس الكهف، وأسطورة النداهة، وأسطورة الجاثوم، وأسطورة العودة للبيت".



عمرو سلامة

وسيعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. .

يمر د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، بـ "رحلة شك" حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية الراسخة. تنطلق أحداث القصة في عام 1969، حين يدخل رفعت إسماعيل في العقد الرابع من عمره، ويبدأ في التعرض لأحداث خارقة للطبيعة. وخلال الموسم الأول، يدخل رفعت إسماعيل عالم "ما وراء الطبيعة" بصحبة ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم. المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل"، وإخراج عمرو سلامة.