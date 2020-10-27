أحلام الإماراتية تتلقى الجرعة الثانية من تطعيم فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الفنانة الإماراتية أحلام، الجرعة الثانية من تطعيم فيروس كورونا، وقالت الفنانة أحلام، فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تم بحمد الله والفضل له والمنة أولاً ثم لجهود بلادي الإمارات حكومتنا الرشيدة التطعيم والجرعة الثانية ضد فيروس كورونا.. اللهم انفعنا وانفع بنا والتطعيم هو طريقنا للعودة للحياة الطبيعية".



أحلام

وشاركت الفنانة أحلام متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها خلال إجازتها الصيفية، معلقة عليها قائلة: "تشرق الشمس وتغيب.. وحشتوني".

وفي وقت سابق، نفت الفنانة أحلام بوادر تصالح مع الفنانة أصالة، واتهمت جمهور الأخيرة بفبركة "لايك" على أغنية أصالة الأخيرة باللهجة الخليجية، لإظهارها وكأنها معجبة بصوتها وبالأغنية.

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وغردت أحلام على بوست تم تداوله على تويتر، قائلة: "هذا الخبر غير صحيح واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكراً"، وجاء فى البوست: "بادرت أحلام بعمل لايك على أحد مقاطع الفيديو التى نشرتها عبر إنستجرام على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما وتأثر أحلام بأغنية أصالة الأخيرة جيتنى مكسور".

وامتدت خلافات أصالة وأحلام عبر ثلاثة أشهر في العام الماضي، وبدأت بمبادرة الفنانة أحلام، على تهنئة الفنانة أصالة بعيد ميلادها، متناسية الخلاف الذى وقع بينهما من قبل وبادرت بالصلح لكن وقعت معها فى خلاف جديد، عندما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد أزمتها الصحية، مشيرة إلى أنها لا تحمل لها أى كره، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: "هذا نفس الكلام اللى دائماً أقوله لفجر عنك أنت ما فى منك طيبة وأصيلة، وهذا سبب حبى لك اللى مستحيل ينتهى، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

ومن جانبها ردت أصالة على أحلام قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبينى وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض، وبعد رد أصالة حذفت أحلام المنشور وبعد الهجوم من جمهور أصالة، أعلنت أحلام عن حظر الفنانة أصالة بالبلوك.