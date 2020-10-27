جمال سليمان يُشيد بالقائمين على الجونة السينمائي: "عملوا بإخلاص على نجاحه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وجه الفنان السوري جمال سليمان التحية لإدارة مهرجان الجونة السينمائي، لجهودهم في تنظيم الدورة الحالية في ظل جائحة كوورنا، معتبرا ذلك تحديا كبيرا خاضوه بإخلاص في ظروف صعبة.

سليمان عبر عن سعادته بحضور المهرجان، وكتب عبر صفحته بفيسبوك: "كانت 4 أيام ممتعة في مهرجان الجونة السينمائي، جميل أن تأخذ إجازة من هذا العالم المضطرب، وتعيش مع خيال السينما".

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وقد أحببت ثلاثة أفلام مما شاهدت، وهي: "الرجل الذي باع ظهره"، و"200 متر"، و"ميكا من المغرب".

واختتم النجم السوري: "إنه تحدٍ كبير أن تقيم مهرجانا للسينما، في ظل كورونا وما فرضه من ظروف صعبة جدا. تحية للقائمين على المهرجان ولمنظميه الذي عملوا بإخلاص على إنجاحه".