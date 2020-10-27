أمجد أبوالعلاء لـ"الخليج 365" عن "الجونة السينمائي4": السينما رجعت.. ومشاهدة الأفلام احساس جميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المخرج السوداني أمجد أبو العلاء عن سعادته بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدا أنه شعر بعودة السينما والحياة.

وتابع المخرج المشارك كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مبسوط جدا بإن السينما رجعت، وفرحان بمشاهدة الافلام ده احساس جميل، حركة السينما بتحاول وبتعافر انها تستمر".

وأكد أمجد أنه كان يتوقع إقامة مهرجان الجونة ولم يخش إلغائه بسبب كورونا، موضحا "بحسابات الوقت من أول ظهور فيروس كورونا، كان الخوف على مهرجان كان السينمائي، لكن الجونة في سبتمبر، وبداية القلق كانت في شهر مارس، كان هناك توقع بإقامة مهرجانات فينيسيا وتورنتو والجونة".

وشدد أمجد على اهتمام القائمين على المهرجان، باتباع كافة الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، من خلال توفير المطهرات والكمامات وكل ما يخص أمور التعقيم، والتشديد على ارتداء الجميع الكمامة في القاعات المغلقة، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الحضور في القاعات.