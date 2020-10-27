محمد محيي يستعد لطرح "بعدنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - مصطفى حمزة

"الأغنية التي ستحطم قلوب الجماهير" بتلك الكلمات وصف الملحن والموزع الموسيقي محمد رحيم أحدث أغانيه مع الفنان محمد محيي بعنوان "بعدنا" من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، بعد انتهاء وضع اللمسات النهائية على الأغنية.

المنتج هيثم دردير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال،: "تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على الأغنية، استعدادا لطرحها الأسبوع المقبل، على أن تطرح أولا عبر إحدى شركات المحمول، وهي من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم، جيتار روكيت، صوت محمو عزت، ماستر امير محروس".

محمد رحيم كان قد نشر صورة تجمعه مع محمد محيي من داخل الاستديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بعدنا، الأغنية التي ستحطم قلوب الجماهير، كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم.

الأغنية هي الخامسة التي يطرحها محمد محيي من ألبوم "بتاع زمان"، إذ طرح من قبل أغاني "قضية"، و"قلت أخونه"، و"فوضت أمري"، و"سهرانين"