رانيا يوسف تنشر صور بالشورت في الجونة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا لها، خلال تواجدها في الجونة، لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت رانيا في الصور بإطلالة صيفية، مرتدية شورت أسود، علقت :"حافظ على أن يكون وجهك للشمس ولن ترى الظلال أبدًا".

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وتباينت تعليقات الجمهور بين الهجوم ووصفها بالملابس الجريئة، وبين وصفها بالجميلة.

"الجونة السينمائي" انطلقت فعالياته الجمعة 23 أكتوبر بحضور نجوم الفن، بينهم "ليلى علوي، هالة صدقي، إلهام شاهين، بسمة، منة شلبي، أحمد السقا، هاني رمزي، مي سليم، أيتن عامر".