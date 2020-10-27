هكذا هنأت ياسمين صبري الفنانة إليسا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة ياسمين صبري، المطربة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها، الموافق اليوم. كتبت "صبري" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"كل سنة وانتي طيبة إليسا الرائعة، عقبال سنين كتير من النجاح والسعادة". جدير بالذكر أن إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي" مطلع أغسطس الماضي، عبر جميع المنصات الإلكترونية. وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène

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