ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس صناعة "بروش" يحمل صورتها في الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي مجموعة من الصور لـ"بروش" تحت اسم "نجوم في السماء" مقدمة من مهرجان الجونة السينمائي لوالدتها، احتفالًا بأيقونات السينما المصرية الخالدة، وذلك عبر موقع "إنستجرام".

علقت أميرة على الصور :" شكرا لكل من قام على هذا العمل الرائع تسلم إيديكم وقلبكم.. شكرا مؤسسة ذات الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.. مستوحاة من إلهام "ثقافة الأحلام"، "إبداع من مصر" بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائى بتقدم بروش "نجوم فى السماء" علشان تتلبس بكل فخر ونحتفل من خلالها مع بعض بأيقونات السينما المصرية الخالدة اللي عمرنا ما هننساهم".

أضافت أميرة :" إبداع من مصر" بالتعاون مع مؤسسة ذات الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين قدروا إنهم يساعدوا أكتر من 50 امرأة مصرية وسودانية وإريترية وسورية ويمنية علشان يعملوا البروشات ديه بأيديهم وقلبهم مخصوص لجمهور مهرجان الجونة السينمائي 2020.. تقدروا تختاروا البروش المفضل ليكوا وتكتشفوا حاجات أكتر عن طريق زيارة معرض "إبداع من مصر" على هامش المهرجان من يوم 24 إلى 30 أكتوبر".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".