"الجونة السينمائي" يناقش تأثير جائحة كورونا على الإعلام الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة ندوة لمناقشة تأثير (كوفيد ١٩- فيروس كورونا)، على منصات التواصل الاجتماعي بحضور كل من جاكوب ميجلهد رئيس المحتوى في "شاهد"، ومون باز، مديرة الشراكات الاستراتيجية في "فيسبوك الشرق الاوسط وشمال أفريقيا"، ودومينيك ديلبورت رئيس مجلس إدارة "هافاس ميديا"، وطارق حسني الرئيس التنفيذي لشركة مينلي، وقام بإدارة الحوار حمد عباس من ديجيساي.

خلال الندوة ناقشوا أن خلال ٢٠٢٠ كان هناك أكثر من ١٦ مليون مشترك في نتفليكس ، ٢.٦ مليار مشترك في منصة "فيسبوك" بالإضافة إلى شاهد الذي حقق في خلال ٢٦ اسبوع ما يتم تحقيقة في سنين بإطلاقه شاهد بلس في يناير ٢٠٢٠.

وقال جاكوب "المحتوى كان هو مصب اهتمام منصة شاهد خلال فترة الإغلاق، فبعد انطلاق شاهد بلس عملنا جاهدين على خلق محتوى خارج السباق الرمضاني، ففي شهر يوليو الفائت تم اطلاق فيلم (صاحب المقام) الذي لقي نجاحا باهرا وتفاعل شديد بين المشاهدين في جميع البلاد العربية، مما شجع المنصة على إصدار أفلام ومسلسلات طوال العام".

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قال دومينيك ديلبورت رئيس مجلس إدارة "هافاس ميديا"، إن وجود أي تطبيق على هواتف المستخدمين ليس مقياسا للنجاح، فمقياس النجاح الرئيسي هو زيادة عدد المستخدمين ودرج تفاعلهم مع التطبيق، وتيك توك هو أكبر مثال على ذلك فخلال جائحة كورونا والحجر المنزلي، كان تطبيق تيك توك هو المنفذ الترفيهي للعديد من الأسر وساعد على الربط الأسري"، وأضاف أن بعض الشركات خلال هذه الفترة عانت بشدة مثل مجال صناعة الأفلام والبعض الآخر أخذ من هذه الجائحة فرصة للازدهار مثل الأفلام الوثائقية والبث المباشر.

وقال طارق حسني إن تطبيق "ماينلي" ركز على خلق مساحة من الإيجابية، عن طريق تقريب المسافات بين الفناين ومعجبينهم خلال تطبيقهم الجديد الذي تم اطلاقة في شهر مارس الفائت"، وأضاف أن التطبيق في وضع جيد للازدهار وتحقيق نمو سريع وثابت حيث أن المستخدمين سعيدين بمشاركة النجوم في حياتهم وأفراحهم".

قالت مون باز، مديرة الشراكات الاستراتيجية في " فيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": "في الوقت الذي كان معظم الشركات تركز على التنوع في المحتوى، كان هناك شراكات هدفها هو توصيل معلومات مؤكدة. منصة التواصل الاجتماعي الأكبر فيسبوك هي أكبر مثال على ذلك، فخلال جائحة كوفيد 19 كان هدفهم هو توصيل لمستخدميها ال 2.6 مليار معلومات صادقة وموثوقة من خلال مركز السلامة الذي تم إنشاؤه على المنصة، هذه المنصة تحتوي على بيانات يتم تحديثها بشكل دوري حتپ يتثنى للجميع خدمة مجتمعهم".