محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تلقت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا.
نشرت أحلام صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :"تم بحمد الله والفضل له والمنة أولًا، ثم لجهود بلادي الإمارات، حكومتنا الرشيدة، التطعيم والجرعة الثانية ضد فيروس كورونا، اللهم انفعنا وانفع بنا، والتطعيم هو طريقنا للعودة للحياة الطبيعية".
كانت أحلام تلقت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في أوائل أكتوبر الجاري.
جدير بالذكر أن أحلام احتفلت مؤخرا، بمرور 25 عاما على إطلاق أول ألبوم غنائي في مسيرتها الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تتلقى الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.