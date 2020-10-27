أحلام تتلقى الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تلقت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا.

نشرت أحلام صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :"تم بحمد الله والفضل له والمنة أولًا، ثم لجهود بلادي الإمارات، حكومتنا الرشيدة، التطعيم والجرعة الثانية ضد فيروس كورونا، اللهم انفعنا وانفع بنا، والتطعيم هو طريقنا للعودة للحياة الطبيعية".

كانت أحلام تلقت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في أوائل أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن أحلام احتفلت مؤخرا، بمرور 25 عاما على إطلاق أول ألبوم غنائي في مسيرتها الفنية.