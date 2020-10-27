نصر محروس يهنئ شقيقه بعيد ميلاده :"أخويا اللي بتشرف بيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ المنتج نصر محروس شقيقه هاني محروس بعيد ميلاده، الموافق اليوم.
نشر "محروس" صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"أبني وصاحبي وأخويا اللي بتشرف بيه في كل مكان، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وسنة حلوة عليك وعلى شغلك وبيتك وعلى كل حياتك، كل سنة وانت طيب يا حبيب العمر".
أحدث أعمال نصر محروس أغنية "صح صح" للفنانة ميس حمدان، وهي من كلمات أسامة السليمي، ألحان محمد البدر".
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