في 5 أيام..تامر حسني يحقق أكثر من 6 مليون مشاهدة بأغنية "فجأة افترقنا"

اجتاز الفنان تامر حسني، بأغنيته "فجأة افترقنا"، أكثر من 6 مليون مشاهدة، وذلك خلال 5 أيام من طرجها عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب". الأغنية من كلمات:محمد عاطف، ألحان:تامر علي، توزيع:يحيى يوسف، يقول مطلعها"فجأة افترقنا وفراقنا Advertisements بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد سافر نصيبي بحبيبي وكأن مفيش بينا وعد واللي أنا رتبته وبنيته ماتهنتش بيه قلبي اتلخبط في حساباته متحير مش لاقي حل مرمي في سجون ذكريات". بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد سافر نصيبي بحبيبي وكأن مفيش بينا وعد واللي أنا رتبته وبنيته ماتهنتش بيه قلبي اتلخبط في حساباته متحير مش لاقي حل مرمي في سجون ذكريات". "فجأة افترقنا"، هي الأغنية الثالثة من ألبوم "خليك فولاذي"، إذ تم طرح أغنيتي "اختراع، مابطلناش إحساس"، وسجل كليب "اختراع" بمشاركة الفنان محمود العسيلي أكثر من 24 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أحمد حسن راؤول، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:وسام عبدالمنعم.

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