فيديو..آمال ماهر تحقق أكثر من 190 ألف مشاهدة بأغنية "أجمل حب"

سجلت الفنانة أمال ماهر بأغنيتها الجديدة "أجمل حب"، أكثر من 197 ألف مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحانعمرو مصطفى، توزيع:خالد عز، ويقول مطلعها" يا أجمل

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حب وأحلى حس يا أطيب قلب في الدنيا بحبك بس وهو العمر يحلى العمر .. إلا معاك وهي الدنيا مش دنيا .. من غير هواك ولأن العمر مش محسوبة أيامه .. إلا اوقاته الحلوة ولأن عمري أبتدى في حبك .. وخليت الحياة غنوة".

يذكر أن آخر إصدارات آمال الغنائية، كانت من خلال أغنية "إديني فرصة"، التي حققت أكثر من 120 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحانعمرو مصطفى، توزيع:نادر حمدي.