حفل غنائي لـ "كايروكي" في مدينة الشيخ زايد

يحيي الفريق الغنائي الشهير كايروكي، حفلًا غنائيًا في إحدى المتنزهات الكبرى بمدينة الشيخ زايد، وذلك في إطار عودة أنشطتهم الاحتفالية بعد توقفها بسبب كورونا. يقام الحفل يوم الخميس 5 نوفمبر، ويعتبر أول حفل غنائي جماهيري للفريق بعد توقف كامل أنشطتهم الفنية بسبب جائحة كورونا. أول حفل غنائي جماهيري للفريق بعد توقف كامل أنشطتهم الفنية بسبب جائحة كورونا. Advertisements كان آخر ألبوم غنائي لـ "كاريوكي"، من خلال ألبوم أبناء البطة السوداء، الذي طرح العام الماضي، ويجل نجاح جماهيري ضخم، وضم 8 أغاني، منهم"كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وحصص نجاه جماهيري ضخم ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، بالغضافة على بعض المنصات الموسيقية الشهيرة. السوداء، الذي طرح العام الماضي، ويجل نجاح جماهيري ضخم، وضم 8 أغاني، منهم"كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وحصص نجاه جماهيري ضخم ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، بالغضافة على بعض المنصات الموسيقية الشهيرة.

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