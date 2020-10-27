صورة.. كعكة مميزة في عيد ميلاد إليسا الـ 48

شاركت الفنانة إليسا جمهورها، بصورة لـ كعكة عيد ميلادها الـ 48، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت إليسا بجانب كعكة مميزة لعيد ميلادها، عليها مجموعة من صور ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، الذي طرحته خلال يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بجانب بعض المتاجر الموسيقية.

تحتفل اليوم إليسا بعيد ميلادها الـ 48،من مواليد 27 أكتوبر 1972، بمنطقة "دير الأحمر" من قضاء

بعلبك اللبناني، واسمها الحقيقي هو "إليسار زكريا خوري".

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نشأت إليسا في أسرة ذات طبقة متوسطة بين والدها "زكريا خوري الذ توفى عام 2004، وكان شاعر وأديب يعمل في مهنة تدريس اللغة العربية، ووالدتهاالسورية يمنى سعود. ولديها 5 أشقاء ، بنتان

"نورما وريتا" و3 من الذكور "غسان، جهاد، كميل". درست إليسا في مدرسة داخلية وكانت تذهب لعائلتها كل عطلة اسبوعية،وبعدها التحقت كلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لتنال البكالوريوس في تخصصها.

وطرحت إليسا أول ألبوماتها الغنائية "بدي دوب" عام 1998، بالإضافة إلى كليب للأغنية التي حمل إسمها الالبوم، مما زاد من نجاح الألبوم، حقق الألبوم نجاحًا عربيًا واسعا واحتوى على العديد من الأغاني الناجحة، وقد كان ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي طوال العام 1999، وظل الألبوم للعام التالي 2000 ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي.