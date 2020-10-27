الإعلام الرقمي خلال جائحة كورونا في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

شهد اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة ندوة لمناقشة تأثير كوفيد ١٩ علي منصات التواصل الاجتماعي بحضور كل من "جاكوب ميجلهد" رئيس المحتوى في "شاهد"، ومون باز، مديرة الشراكات الاستراتيجية في " فيسبوك الشرق الاوسط و شمال إفريقيا"، و "دومينيك ديلبورت" رئيس مجلس إدارة "هافاس ميديا"، و "طارق حسني" الرئيس التنفيذي لشركة مينلي، وقام بإدارة الحوار حمد عباس من ديجيساي.

خلال الندوة ناقشوا ان خلال ٢٠٢٠ كان هناك اكثر من ١٦ مليون مشترك في نتفلكس ، ٢.٦ مليار مشترك في منصة فيسبوك بالاضافة الي شاهد الذي حقق في ٢٦ اسبوع ما يتم تحقيقة في سنين باطلاقه شاهد بلس في يناير ٢٠٢٠.

قال جاكوب ميجلهد: المحتوي كان هو مصب اهتمام منصة شاهد خلال فترة الاغلاق، فبعد انطلاق "شاهد بلس" عملنا جاهدين على خلق محتوي

خارج السباق الرمضاني، ففي شهر يوليو الفائت تم اطلاق فيلم "صاحب المقام" الذي لقي نجاحا باهرا و تفاعل شديد بين المشاهدين في جميع البلاد العربية مما شجع المنصة علي اصدار افلام و مسلسلات طوال العام.

قال دومينيك ديلبورت رئيس مجلس إدارة "هافاس ميديا"، إن وجود أي تطبيق علي هواتف المستخدمين ليس مقياس للنجاح، أن مقياس النجاح الرئيسي هو زيادة عدد المستخدمين و درج تفاعلهم مع التطبيق، و تيك توك هو أكبر مثال علي ذلك فخلال جائحة كورونا و الحجر المنزلي، كان تطبيق تيك توك هو المنفذ الترفيهي للعديد من الأسر و ساعد على الربط الأسري، وأضاف أن بعض الشركات خلال هذه الفترة عانت بشده

مثل مجال صناعة الأفلام و البعض الأخر أخذ من هذه الجائحة فرصة للازدهار مثل الأفلام الوثائقية و البث المباشر.

تطبيق "ماينلي" ركز علي خلق مساحة من الايجابية، عن طريق تقريب المسافات بين الفناين و معجبينهم خلال تطبيقهم الجديد الذي تم اطلاقة في شهر مارس الفائت، قال طارق حسني و أضاف أن التطبيق في و ضع جيد للازدهار و تحقيق نمو سريع وثابت حيث أن المستخدمين سعيدين بمشاركة النجوم في حياتهم و أفراحهم.

في الوقت الذي كان معظم الشركات تركز علي التنوع في المحتوي، كان هناك شركات هدفها هو توصيل معلومات مؤكدة. أن منصة التواصل الاجتماعي الأكبر فيسبوك هي أكبر مثال علي ذلك، فخلال جائحة كوفيد 19 كان هدفهم هو توصيل لمستخدميها ال 2.6 مليار معلومات صادقة و موثوقة من خلال مركز السلامة الذي تم انشائه علي المنصة، هذه المنصة تحتوي علي بيانات يتم تحديثها بشكل دوري حتي يتثني للجميع حدمة مجتمعهم. قالت مون باز، مديرة الشراكات الاستراتيجية في " فيسبوك الشرق الاوسط و شمال أفريقيا" فيسبوك.

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