أول ظهور غنائي لـ إليسا منذ 28 عام

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة إليسا، التي أكملت عامها الـ 48، وسط حالة غنائية فريدة من نوعها حققتها طوال أعوامها الغنائية على الساحة اللبنانية والعربية.

بدأت إليسا ظهورها الفني من خلال برنامج املواهب الغنائية الشهير "ستوديو الفن"، الذي أخرج للعالم العربي كوكبة فتلئية كبيرة مستمرة في نجاحها حتى وقتنا هذا أهمهم "نوال الزغبي، وائل كفوري، ماجدة الرومي، راغب علامة،وائل جسار..وغيرهم"، حيث كان منصة غنائية هامة آنذاك لمن يريد إخراج موهبته للجميع.

تقدمت إليسا للبرنامج، بأغنية "اسمع قلبي" للفنان الكبير حليم الرومي، ولاقت نجاح جماهيري كبير وقتها، واستكرت في البرنامج ولفتت الأنظار بحضورها وصوتها المميز.

Advertisements

إليسا من مواليد 27 أكتوبر 1972، بمنطقة "دير الأحمر" من قضاء بعلبك اللبناني، واسمها الحقيقي هو "إليسار زكريا خوري".

نشأت إليسا في أسرة ذات طبقة متوسطة بين والدها "زكريا خوري الذ توفى عام 2004، وكان شاعر وأديب يعمل في مهنة تدريس اللغة العربية، ووالدتها

السورية يمنى سعود. ولديها 5 أشقاء ، بنتان "نورما وريتا" و3 من الذكور "غسان، جهاد، كميل". درست إليسا في مدرسة داخلية وكانت تذهب لعائلتها كل عطلة اسبوعية،وبعدها التحقت كلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لتنال البكالوريوس في تخصصها.

وطرحت إليسا أول ألبوماتها الغنائية "بدي دوب" عام 1998، بالإضافة إلى كليب للأغنية التي حمل إسمها الالبوم، مما زاد من نجاح الألبوم، حقق الألبوم نجاحًا عربيًا واسعا واحتوى على العديد من الأغاني الناجحة، وقد كان ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي طوال العام 1999، وظل الألبوم للعام التالي 2000 ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي.