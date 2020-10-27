30 أكتوبر..نيللي كريم وظافر عابدين في أول فيلم مصري لمصاصي الدماء

تستعد الفنانة نيللي كريم، بمشاركة الفنان ظافر العابدين، لفيلمها الجديد "خط دم"، الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة. يتناول الفيلم للمرة الأولى في مصر ، حكايات عن مصاصي الدماء، حيث يقوما "ظافر ونيللي" بدورا الزوجين "نادر" و"لميا"، والدا صبيين توأم الدماء، حيث يقوما "ظافر ونيللي" بدورا الزوجين "نادر" و"لميا"، والدا صبيين توأم حيث يتعرض أحدهما لحادث أليم وغامض، يسبب له غيبوبة طويلة، فيضطر الوالدين للحوء إلى إتباع طرق غريبة النوع لمحاولة اعادة ابنهما إلى حياته . الوالدين للحوء إلى إتباع طرق غريبة النوع لمحاولة اعادة ابنهما إلى حياته . Advertisements يعتبر "خط دم" أول فيلم رعب عن مصاصي الدماء في العالم العربي، الذي كتبه وأخرجه رامي ياسين، ويعرض حصرياً يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة.

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