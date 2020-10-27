الحكم على فتاة “التيك توك” بالحبس لسنتين

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هدير الهادي
حكمت محكمة القاهرة، اليوم الثلاثاء، على المتهمة هدير الهادي، بالحبس لمدة سنتين، وبغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري.
واتهمت المحكمة الفتاة، بالتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع، على خلفية فيديوهات نشرتها الهادي على صفحتها عبر تطبيق “تيك توك”، واعتبرت السلطات المصرية، أن الفيديوهات فاضحة، وتخدش الحياء، ومخالفة لقيم وعادات المجتمع.
وأفادت المصادر، بأن المتهمة تعرضت للانهيار من البكاء، ولحالة من الاغماء، فور صدور الحكم .
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