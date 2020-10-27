تراند اليوم : العوضي عن صاحب صورة العشاء : نفسيته تعبانة وسيبوه يعيش – إتفرج

علّق الفنان أحمد العوضي على حملة السخرية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الرجل الذي ظهر في إحدى الصور التي نشرها مؤخرا، وجمعته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبالفنان يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء.

دافع العوضي عن السخرية والشائعات التي نالت من الرجل الذي ظهر في الخلفية، أثناء تناوله العشاء مع زوجته، كاتبا عبر حسابه على Facebook: “بمناسبة الصورة المنتشرة.. أحب أوضح إن الراجل المتصور ورايا، كان مع مراته بيتعشو، وهو بعتلي إن الكلام اللي حصل، أذاه نفسيا هو ومراته المصون، فأرجو من حبايبنا نحترم مشاعره ونبطل هزار، ممكن يكون ضايق ناس ملهاش ذنب، غير إنهم نزلوا يتعشوا في سلام”.

يذكر أن أحمد العوضي أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي، حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏Facebook‎‏ بدون مراسم احتفال بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.‏