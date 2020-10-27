تراند اليوم : ياسمين صبري مقموصة من أبو هشيمة : سابني أجي المهرجان لوحدي – فيديو

كشفت الفنانة ياسمين صبري سبب عدم حضور زوجها أحمد أبو هشيمة معها إلى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وخلال لقائها مع برنامج Mbc Trending، قالت ياسمين صبري إن زوجها منشغل للغاية بعمله.

وعن سنة 2020 قالت ياسمين صبري إنها كانت سنة جميلة عليها نظرا لزواجها من أبو هشيمة وفي نفس السياق كشفت ياسمين صبري عن برجها وهو الدلو وأهم مواصفاته التفاؤل وبرج زوجها وهو الجدي وأهم مواصفاته قوة الشخصية.

Advertisements

وأضافت أنها شخصية متفائلة للغاية وإلى جانب التفاؤل لابد من العمل كي يصل الانسان إلى ما يتمنى.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.