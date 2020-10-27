تراند اليوم : مصاص دماء يمنع نيللي كريم من حضور مهرجان الجونة – فيديو

تغيب الفنانة نيللي كريم عن مهرجان الجونة السينمائي الذي تحضر على حضوره كل عام جاء مثيرا للتساؤلات.

وكشف برنامج “ET بالعربي” أن السبب هو انشغالها في تصوير فيلمها الجديد “العميل صفر”.

فيلم “العميل صفر” فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاون جديد بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمها الحملة الدعائية بعنوان “أبو شنب” للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً.

وفى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد “نسل الأغراب” الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مى عمر، أحمد السعدنى، نرمين الفقى، فردوس عبد الحميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.

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