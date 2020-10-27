تراند اليوم : الجمهور قافش .. ورانيا يوسف : هفرفشكوا بطريقتي – إتفرج

علقت الفنانة رانيا يوسف على الانتقادات والسخرية من الفيديو المتداول لها على هامش مهرجان الجونة السينمائي، الذي تتحدث خلاله عن فيروس كورونا والديناصورات.

أعادت رانيا نشر الفيديو المتداول للتصريح المثير للجدل الذي تقول فيه: “الإنسان كان بيحارب الديناصورات مش هنحارب الكورونا!!”، وعلقت كاتبة: “يا جماعة قصدي إننا قادرين نحارب أي حاجة طول ما إحنا أقوياء هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كده”.

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ومن ناحية أخرى، تواصل رانيا يوسف حاليا تصوير الجزء الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، ويشاركها في بطولته أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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