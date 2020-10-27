تراند اليوم : تيشيرت حمو بيكا خدش حياء الجمهور : إعوا تفهموني غلط

اعتذر حمو بيكا عن خدش حياء متابعيه بمشاركة صورة تحمل علامة خارجة معهم.

ونشر حمو بيكا اعتذاره عبر حسابه على Instagram، وكتب: “جمهور واخوات حمو بيكا، أحب أوضح إن الصورة اللي نزلت إمبارح على إنستجرام، مكنتش أقصد بيها أي حاجة نهائي، والتي ‏شيرت جايلي من سنة هدية ومتصور بيه قبل كده تحت في الإنستا وبحبكم إخواتي”‏.

وكتب معلقا: “ياريت تفهموا بقا مش كل ما أنزل صورة تفهموني غلط”.

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا قد تعرض لهجوم وانتقادات حادة من متابعيه بسبب ارتداءه لـ “تي شيرت” يحمل علامة خارجة وخادشة للحياء، ومشاركة الورة مع الجمهور.

وكان حمو بيكا احتفل بزفافه سبتمبر الماضي على فتاة من خارج الوسط الفني بمسقط رأسه بالإسكندرية.

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واختار حمو بيكا أن يرتدي بدلتين الأولى باللون الأسود والأخرى باللون الأبيض.

وقد أحيا الفنان محمود الليثي والفنان حسن شاكوش وغيرهما زفاف حمو بيكا وسط حضور عددا من أصدقائه وعائلته.