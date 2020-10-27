تراند اليوم : غلبت الرقاصين .. سلمي أبو ضيف بترقص في الجونة والكل بيسقفلها – إتفرج

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة سلمى أبو ضيف وهي ترقص على أغنية “أماكن السهر” للفنان عمرو دياب في إحدى حفلات مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت سلمى أبو ضيف وهي ترقص على الأغنية بإطلالة بسيطة مع تسريحة شعر أنيقة.

وغابت سلمى أبو ضيف عن دراما رمضان 2020، ليكون آخر أعمالها في رمضان 2019 في مسلسل “حدوتة مرة” مع غادة عبد الرازق ومجدي كامل ومحمد شاهين ‏وأحمد صفوت وعايدة رياض وكارولين عزمي وهاجر أحمد وعبد الرحمن أبو زهرة وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبد ‏الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون‎.‎

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.