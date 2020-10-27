بصورة مع آسر ياسين.. بسمة تستعيد ذكريات "رسائل البحر"

رنا صلاح الدين - استعادت الفنانة المصرية بسمة ذكريات فيلميها "رسائل البحر"، و"زي النهاردة" بصورة مع الفنان آسر ياسين، الذي شاركها بطولة الفيلمين.

بسمة نشرت صورة جمعتها بآسر ياسين خلال تواجدهما في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وذلك عبر خاصية "ستوري" على حسابها الخاص بموقع "انستجرام".

الفنانة المصرية أرفقت صورتها مع آسر بتعليق قالت فيه: "ذكريات رسائل البحر وزي النهارده.. بحبك يا آسر".

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بسمة واسر ياسين

يذكر أن فيلم "زي النهاردة" عرض في أكتوبر عام 2008، وهو من بطولة بسمة، وأحمد الفيشاوي، وآسر ياسين، وأروى جودة، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

فيلم "رسائل البحر" عرض في فبراير عام 2010، وهو من بطولة آسر ياسين وبسمة ومحمد لطفي ومي كساب، وتأليف وإخراج داود عبدالسيد.