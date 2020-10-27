أحلام تتلقى الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا.. ماذا قالت؟

رنا صلاح الدين - أعلنت النجمة الإماراتية أحلام، تلقيها الجرعة الثانية من تطعيم فيروس كورونا "كوفيد19".
وكتبت أحلام تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة"تويتر":"تم بحمد الله والفضل له والمنة أولاً ثم لجهود بلادي الإمارات حكومتنا الرشيدة التطعيم والجرعة الثانية ضد فيروس كورونا".
وتابعت الفنانة:"اللهم انفعنا وانفع بنا والتطعيم هو طريقنا للعودة للحياة الطبيعية".
وكانت النجمة أحلام، قد احتفلت بمرور 25 عاما على طرح أول ألبوماتها الغنائية، وهو ألبوم "أحبك موت"، والذي صدر في مثل هذا اليوم عام 1995.
ونشرت أحلام، صورة لبوستر ألبومها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: " #حدث_في_مثل_هذا_اليوم صدور أول ألبوم غنائي #١٢_١٠_١٩٩٥ واليوم ولله الحمد اكمل ٢٥سنه و يوبيل فضي".
وأضافت: "أشكر الله اولاً ثم الشكر لبلادي الامارات على دعمها لمسيرتي ومن ثم لاهلي وزوجي ودعمه المستمر لي كل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي #احلام #احبك_موت".
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