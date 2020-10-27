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رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية لقاء الخميسي عن الفنان الذي تحبه بشدة، والذي يمكن أن تطلق عليه وصف "بتكراش عليه".
لقاء قالت في لقاء لها على هامش مهرجان الجونة: "بكراش على آسر ياسين، وأنا سميت آسر ابني على اسمه، فهو أكيد عارف الموضوع ده، وهو من النجوم المهمين في مصر".
اسر ياسين
وعما إذا كان زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف يغير عليها من آسر ياسين، قالت: "لأ آسر ده أخويا ومراته ست قمر وحبيبتي، انا بحبه كفنان".
لقاء الخميسي
يذكر أن الفنانة المصرية لقاء الخميسي تعيش حياة زوجية مستقرة مع حارس المرمى محمد عبدالمنصف منذ سنوات، وأنجبت منه ولدين هما "آسر، وأدهم".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي تكشف: "بكراش" على هذا الفنان وسميت ابني على اسمه.. هل يغير زوجها اللاعب منه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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