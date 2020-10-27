لقاء الخميسي تكشف: "بكراش" على هذا الفنان وسميت ابني على اسمه.. هل يغير زوجها اللاعب منه؟

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية لقاء الخميسي عن الفنان الذي تحبه بشدة، والذي يمكن أن تطلق عليه وصف "بتكراش عليه".

لقاء قالت في لقاء لها على هامش مهرجان الجونة: "بكراش على آسر ياسين، وأنا سميت آسر ابني على اسمه، فهو أكيد عارف الموضوع ده، وهو من النجوم المهمين في مصر".

اسر ياسين

Advertisements

وعما إذا كان زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف يغير عليها من آسر ياسين، قالت: "لأ آسر ده أخويا ومراته ست قمر وحبيبتي، انا بحبه كفنان".

لقاء الخميسي

يذكر أن الفنانة المصرية لقاء الخميسي تعيش حياة زوجية مستقرة مع حارس المرمى محمد عبدالمنصف منذ سنوات، وأنجبت منه ولدين هما "آسر، وأدهم".