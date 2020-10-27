بعد شفائه من كورونا محمود الليثي يصل مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - وصل اليوم الثلاثاء الفنان محمود الليثي لحضور باقي فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد شفائه من مرض فيروس كورونا، الذي كان أصيب به خلال الفترة الماضية هو وعدد من أفراد أسرته.

ووصل الفنان محمود الليثي بصحبة عدد من الفنانين منهم، عمر الشناوي، ومحمد إبراهيم، وهند عبدالحليم، ومينا عطا، والمذيعة مروة صبري، وحرصوا على إلتقاط صورة لهم بمجرد وصولهم لمدينة الجونة.

محمود الليثي يصل الجونة بصحبة عدد من الفنانين

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي بدأ يوم الجمعة الماضية، ومقرر أن تختتم فاعلياته يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري، ويقوم اليوم الثلاثاء القائمين على المهرجان بتصوير فيديو كليب أغنية المهرجان "دقي يا مزيكا"، الذي يقوم بغنائها المطرب اللبناني رامي عياش، ومن المقرر أن يظهر فيها عدد كبير من نجوم المهرجان، إضافة إلى ظهور مؤسسي المهرجان، ورجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس.