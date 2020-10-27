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صور.. مصطفى قمر وهشام عباس يحيون حفلهم في الجونة بحضور نجوم المهرجان

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رنا صلاح الدين - أحيا الفنانين مصطفى قمر وهشام عباس حفلا غنائيا أمس الاثنين على هامش فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي بدأ يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري ومقرر انتهائه يوم 31 من الشهر نفسه.

acc9211f7a.jpgمصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

الحفل أقامته الشركة المالكة لبرنامج التواصل الإجتماعي تيك توك، وحرص على حضوره عدد كبير من المتواجدين بالمهرجان ومنهم، رجل الأعمال نجيب ساويرس، وكلا من الفنانين، أسر ياسين، وأحمد حاتم، و يسرا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، والسيناريست تامر حبيب، وآخرين.

c50a4f071c.jpgمصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

ومن المقرر أن يغادر الفنان مصطفى قمر مدينة الجونة في صباح اليوم الثلاثاء، حيث يعود إلى القاهرة لإرتباطه بأعمال تستوجب تواجده، في حين أن الفنان هشام عباس سيجلس هناك لعدة أيام.

498b4c42a2.jpgمصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

يذكر أن الفنان مصطفى قمر طرح مؤخرا ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، كما إنه حل في خلال الأسابيع الماضية ضيفا في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة قنوات cbc، وظهر في حلقته برفقة نجله تيام.

24e27bad79.jpgمصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

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e8567015e6.jpgمصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

5e581b8335.jpgمصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

6e7b793245.jpgمصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

b76fd7ee7d.jpgمصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

a4a3fa4cf9.jpgمصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

ff7bb59d0a.jpgمصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

2055080289.jpgمصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

b6fa9df6e5.jpgمصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

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