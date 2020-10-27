صور.. مصطفى قمر وهشام عباس يحيون حفلهم في الجونة بحضور نجوم المهرجان

رنا صلاح الدين - أحيا الفنانين مصطفى قمر وهشام عباس حفلا غنائيا أمس الاثنين على هامش فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي بدأ يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري ومقرر انتهائه يوم 31 من الشهر نفسه.

مصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

الحفل أقامته الشركة المالكة لبرنامج التواصل الإجتماعي تيك توك، وحرص على حضوره عدد كبير من المتواجدين بالمهرجان ومنهم، رجل الأعمال نجيب ساويرس، وكلا من الفنانين، أسر ياسين، وأحمد حاتم، و يسرا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، والسيناريست تامر حبيب، وآخرين.

مصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

ومن المقرر أن يغادر الفنان مصطفى قمر مدينة الجونة في صباح اليوم الثلاثاء، حيث يعود إلى القاهرة لإرتباطه بأعمال تستوجب تواجده، في حين أن الفنان هشام عباس سيجلس هناك لعدة أيام.

مصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

يذكر أن الفنان مصطفى قمر طرح مؤخرا ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"، كما إنه حل في خلال الأسابيع الماضية ضيفا في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة قنوات cbc، وظهر في حلقته برفقة نجله تيام.

مصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

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مصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

مصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

مصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

مصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

مصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

مصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

مصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة

مصطفى قمر وهشام عباس في حفل مهرجان الجونة