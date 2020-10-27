بالصور.. ريا أبي راشد تطل ببدلة رجالي في مهرجان الجونة: من أجل تمكين المرأة

رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد جمهورها بمجموعة صور لها، خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ريا ابي راشد

ريا أطلت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ببذلة سوداء رجالي، تحتها قميص أبيض، ورابطة عنق سوداء حول عنقها.

ريا ابي راشد

Advertisements

الإعلامية اللبنانية نسقت مع البدلة حذاء مفتوح باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج هادئ، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "كل ذلك من أجل تمكين المرأة من خلال فيلم اليوم بمهرجان الجونة السينمائي".

ريا ابي راشد

بعض متابعي ريا انتقدوا إطلالتها الرجالية، رافضين أن تتخلى المرأة عن أنوثتها وترتدي ملابس الرجال، بينما كان للبعض الآخر ملاحظات على "اللوك"، حيث أكدوا أن الحذاء الأنثوي المفتوح لا يتناسب مع هذه الإطلالة.