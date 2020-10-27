بالصور.. سارة عبدالرحمن تطل في مهرجان الجونة بفستان زهيد الثمن.. لن تصدق سعره

رنا صلاح الدين - لفتت الفنانة المصرية الشابة سارة عبدالرحمن الانظار خلال حضورها إحدى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة بسيطة.

سارة عبدالرحمن

سارة أطلت على السجادة الحمراء بفستان قصير بقصة الكب، يجمع الكثير من الألوان المختلفة، وقد اتسّم بقصّة الكشكشة عند منطقة الخصر.

سارة عبدالرحمن

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وقد اتضح أن فستان الفنانة الشابة صناعة مصرية وسعره زهيد لا يتجاوز الـ650 جنيه فقط، وهو ما أثار جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

سارة عبدالرحمن

ساة عبدالرحمن نسقت مع الفستان حقيبة صغيرة باللون الأبيض، وتركت شعرها القصير منسدلا مع تمويجة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ، ومجوهرات رقيقة.

سارة عبدالرحمن