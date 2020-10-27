رنا صلاح الدين - عبر المخرج محمد سامي، عن سعادته البالغة بعد فوز والدته صبورة السيدة في انتخابات مجلس النواب. وكتب سامي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"مبروك أمي الغاليه د.صبوره السيد النجاح في إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، مبروك يا معالي النائبة". محمد سامي على جانب آخر يخوض محمد سامي السباق الرمضاني المقبل من خلال توليه مهمة إخراج مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يجمع بين النجم أحمد السقا وأمير كرارة. يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" يعد التعاون الثاني بين أحمد السقا والمخرج محمد سامي دراميا، حيث سبق وتعاونا معا في مسلسل "ولد غلابة"، الذي عرض في المارثون الرمضاني قبل الماضي، بينما يعد التعاون الأول بين كرارة وسامي دراميا، ويشهد أيضا التعاون الأول بين السقا وكرارة دراميا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد سامي يهنئ والدته بعد فوزها في انتخابات مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.