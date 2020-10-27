بصورة نادرة وكلمات مؤثرة.. عاصي الحلاني يتذكّر والدته الراحلة: و هل بعد أمي تنطق الجُمل؟

رنا صلاح الدين - تذّكر الفنان اللبناني عاصي الحلاني والدته الراحلة بصورة نادرة جمعته بها، نشرها على حسابه الخاص على موقع "تويتر".

الفنان اللبناني عبر عن افتقاده الشديد لوالدته بكلمات مؤثرة، حيث كتب: "تحت أقدامها تنام آخر أمنياتي.. و فوق رأســها أجمل محطات القُبل.. أمي و هل بعد أمي تنطق الجُمل".

يذكر أن والدة الفنان عاصي الحلاني كانت قد وافتها المنية في شهر يونيو عام 2007، بعد عارض صحي تعرضت له.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح «النافورة» في دار الأوبرا المصرية، يوم 2 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.