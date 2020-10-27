وفاة مدير التصوير عبدالرحمن الليثي

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رنا صلاح الدين - أعلنت نقابة المهن السينمائية اليوم الثلاثاء وفاة مدير التصوير عبد الرحمن الليثي، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.
ونعت النقابة مدير التصوير الراحل كاتبة: "نقابة المهن السينمائية تنعي مدير التصوير الزميل عبد الرحمن الليثي، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم".
وأضافت: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الزميل مدير التصوير عبد الرحمن الليثي – عضو شُعبة التصوير بالنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".
مدير التصوير عبدالرحمن الليثي
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