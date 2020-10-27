أصالة لـ إليسا في عيد ميلادها: "ما تخيلت نكون صحاب"

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة تهنئة إلى صديقتها النجمة اللبنانية إليسا، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر.

وكتبت أصالة، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"ماتخيّلت بعمري ممكن نكون صحاب .. ولمّا صارت فرصه واجتمعنا ومنّ أوّل مرّه صرنا أقرب الصحاب".

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وأضافت:"طيّبه وطبيعيّه ومُريحه وفهيمة وإنتقائيّه .. قريبه لقلبي وبطمّن لمّا بحكي لها وبحسّ بيتها بيتي .. كلّ سنه وأنتي بخير ومتفوقة".

على جانب آخر طرحت النجمة أصالة نصري، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا"، عبر القناة الخاصة بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب".

"والله تفارقنا"، هي واحدة ضمن أغاني ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"، وهي من كلمات شموخ العقلا، وألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.