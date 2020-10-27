فيديو| تامر أمين عن فستان رانيا يوسف في الجونة: "كان له بطانة"

رنا صلاح الدين - أشاد الإعلامي تامر أمين، بالدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي افتتح الجمعة الماضية، وشهدت السجادة الحمراء تواجد نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وقال تامر خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض عبر شاشة "النهار":" لازم اعترف مهرجان الجونة ولد كبيرا رغم أنه اتعمل من كام سنة، وفي سنوات قليلة جدا اصبح من أهم المهرجانات في مصر ويمكن في الشرق الأوسط والعالم".

وأضاف:"المهرجان تحول إلى كرنفال حلو .. الشكل حلوة والصورة حلوة .. تحس انك وانت بتتفرج كدة الريحة حلوة الناس مستحمية ، تحس أن مصر كدة ودي حاجة حلوة، ولما تشوف وسط سينمائي فني من النجوم عامل كدة كأنك بتتفرج على الأوسكار".

وكشف أمين عن ملاحظاته في المهرجان ومنها تواجد لاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته، قائلًا:"اول لاعب كرة يحضر مهرجان سينما ويمشي على الريد كاربت بصحبة زوجته"، أما الملاحظة الثانية كانت تخص الفنانة رانيا يوسف، حيث قال:"أول دورة من دورات مهرجان الجونة السينمائي رانيا تلبس فستان محدش يتكلم عليه ودي غريبة ومؤشر خطر، السنين اللي فاتت رانيا بتثير الجدل لمدة شهر فالحمدلله ان المصمم ظبط الفستان الحمدلله كان له بطانة السنة دي".