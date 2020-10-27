فيديو| ياسمين صبري: "أبو هشيمة شخصيته قوية بس مبيستقواش عليا"

رنا صلاح الدين - أكدت النجمة ياسمين صبري، على كلام الجمهور بأن سنة 2020 جميلة بالنسبة لها لأكثر من سبب ولعل أبرزها زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وسفرها خارج البلاد أكثر من مرة.

وقالت ياسمين، خلال لقائها مع برنامج " Mbc Trending":"سنة 2020 حلوة عليا وأنا شخص متفائل"، كاشفة عن برجها وهو الدلو ومن أهم صفاته التفاؤول، بينما زوجها برج الجدي أي صفاته قوي الشخصية.

وعندما سألها المذيع هل أبو هشيمة يستقوى عليكي؟، ردت قائلة:"لا بالعكس أبدًا بس هو شخص قوي".

Advertisements

على جانب آخر كشفت ياسمين عن السبب وراء عدم حضوره معها الدورة لارابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وقالت إن انشغاله في عمله هو السبب.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري قد تألأقت في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بفستان أنيق باللون الأزرق من توقيع المصمم جين بير خوري.

مصمم الأزياء جين بير كشف تفاصيل الفستان، حيث أكد أن الفستان صمم خصيصا لها، وهو مستوحى من مجموعته الجديدة لنوفمبر 2021.

وأضاف: "الفستان اتصمم في 200 ساعة كاملة، وهو مصنوع من أفضل أنواع الأقمشة، ومزين بأكتر من 300 ألف حبة سواروفسكي كريستال ياباني".