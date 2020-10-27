صور.. رامي عياش يصور فيديو كليب مهرجان الجونة ونجيب ساويرس يظهر معه بتشيرت "ميكي ماوس"

رنا صلاح الدين - يقوم الفنان اللبناني رامي عياش اليوم الثلاثاء بتصوير فيديو كليب أغنية "دقي يا مزيكا"، الذي يقدم خصيصا للدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي، حيث إنه من المقرر أن يظهر فيه عدد كبير من النجوم الحاضرين لفاعليات المهرجان، إضافة إلى ظهور مؤسسي المهرجان فيه، حيث يظهر رجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس.

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

أغنية "دقي يا مزيكا" من كلمات منه القيعى، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع نابلسى، والفيديو كليب من إخراج مريم الباجورى، التي سبقت وعملت مساعدة إخراج للمخرج هادي الباجوري التي تربطه به صلة قرابة، حيث إنه شقيق والدها، ويعد هذا العمل الأول الذي يحمل اسمها منفردا كمخرجة وليست مساعدة إخراج.

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

يذكر أن الفنان رامي عياش أحيا حفل افتتاح الدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي، والتي بدأت يوم الجمعة الماضية ومقرر استمرارها حتى يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري.

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

Advertisements

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

رامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة