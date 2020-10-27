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صور.. رامي عياش يصور فيديو كليب مهرجان الجونة ونجيب ساويرس يظهر معه بتشيرت "ميكي ماوس"

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رنا صلاح الدين - يقوم الفنان اللبناني رامي عياش اليوم الثلاثاء بتصوير فيديو كليب أغنية "دقي يا مزيكا"، الذي يقدم خصيصا للدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي، حيث إنه من المقرر أن يظهر فيه عدد كبير من النجوم الحاضرين لفاعليات المهرجان، إضافة إلى ظهور مؤسسي المهرجان فيه، حيث يظهر رجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس.

8deac97245.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

أغنية "دقي يا مزيكا" من كلمات منه القيعى، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع نابلسى، والفيديو كليب من إخراج مريم الباجورى، التي سبقت وعملت مساعدة إخراج للمخرج هادي الباجوري التي تربطه به صلة قرابة، حيث إنه شقيق والدها، ويعد هذا العمل الأول الذي يحمل اسمها منفردا كمخرجة وليست مساعدة إخراج.

5a93c1d61e.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

يذكر أن الفنان رامي عياش أحيا حفل افتتاح الدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي، والتي بدأت يوم الجمعة الماضية ومقرر استمرارها حتى يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري.

e6fe7769cb.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

7bea423cb9.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

8353db46b3.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

7aba8f26ec.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

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3243bf1ba1.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

56f783b994.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

064301f74c.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

a664f68f31.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

7262eaf926.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

8c3d5ac2d7.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

788a7e6d8c.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

0feb04000c.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

bbd4aa5fb3.jpgرامي عياش ونجيب ساويرس في كواليس تصوير فيديو كليب مهرجان الجونة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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