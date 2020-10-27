إلهام شاهين لـ"الخليج 365": "قلبي يحبك يا دنيا" كتب منه 3 حلقات فقط

رنا صلاح الدين - تستعد الفنانة إلهام شاهين للعودة للدراما من جديد، حيث بدات التحضير لعمليين دراميين، إحداهما ستتعاون خلاله مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ولكنه مازال في التحضيرات الأولى له، والمسلسل الأخر هو "قلبي يحبك يا دنيا"، الذي يعد الجزء الثاني من فيلم "يا دنيا يا غرامي"، التي قدمته إلهام عام 1996، وتعاونت فيه مع كلا من الفنانين، ليلى علوي، وهالة صدقي، وهشام سليم، والراحل حسينالإمام، والراحلة ماجدة الخطيب، وآخرين، ومن تأليف محمد حلمي هلال، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

ونفت إلهام شاهين الكلام الذي يتردد بأن هذين العملين سيكونان من إنتاجها، وأكدت إن هذا الكلام لا يمت للواقع بصلة، وأشارت إلى إن لكل عمل منهما جهة إنتاجية تعمل عليه.

وتابعت إلهام شاهين وأكدت في تصريح خاص لموقع الخليج 365، إنها لا تحسم مشاركتها في المارثون الرمضاني من عدمها حتى الأن، وذلك لأن المسلسلين مازالوا في التحضيرات الأولية لهم.

وأوضحت إن مسلسل "قلبي يحبك يا دنيا" كتب منه 3 حلقات فقط، ورفضت الإفصاح عن أسم مؤلفه، وذلك لقرارها بعدم الإعلان سوى بعد الإنتهاء من تحضيرات العمل وتحديد ميعاد للبدء في تصويره.

يذكر أن أخر مشاركة للفنانة إلهام شاهين في الدراما كانت منذ 4 أعوام، وذلك من خلال الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، الذي شارك في بطولته إلى جوارها كلا من الفنانين، هشام سليم، وصفية العمري، ومحمد رياض، وحنان شوقي، وإنعام سالوسة، وسامح الصريطي، ودرة، ومحمد عبدالحافظ، وجمال عبدالناصر، وعايدة رياض، وآخرين، وهذا الجزء من تأليف عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.