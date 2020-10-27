شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها.. إليسا ممثلة وتغنى لشادية وميادة الحناوى × فيديوهات من 28 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة اللبنانية إليسا اليوم بعيد ميلادها الـ48، حيث إنها من مواليد 27 أكتوبر عام 1972، والتي بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكر لها من خلال برنامج المواهب الشهير بهذا الوقت "ستوديو الفن"، والتي تميزت به بشكل كبير وظهرت بعدد من الفيديوهات وهي تغني لنجوم الفن، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها قبل 28 عاما، في عام 1992، وهي تغني للفنانة شادية "إن راح منك يا عين".



اليسا

كما ظهرت في الفيديو وهي تجيب عن أسئلة مذيعة البرنامج، عن ماذا يجب أن تتميز لكي يبقى صوتها راسخاً في أذهان الناس، فتجيبها إليسا:" الصوت أولا، والحضور مهم والأداء الجيد والثقافة الموسيقية"، وبعدها تقف إليسا للغناء.

ومن قبل مرحلة "ستوديو الفن"، انتشر فيديو نادر للنجمة إليسا يظهر موهبة لم يعرفها الجمهور عنها من قبل، حيث ظهرت أثناء مشاركتها كممثلة كوميدية في إحدى مسرحيات فرقة "مسرح الساعة عاشرة" خلال فترة التسعينات، وكانت تؤدي دور صحفية تجري مقابلات مع بعض شخصيات المسرحية، وقد تفاجأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أن شكل إليسا الخارجي قد تغيّر كثيراَ من تلك الفترة إلى اليوم، باستثناء صوتها.

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وفي فيديو آخر من برنامج "ستوديو الفن" ظهرت إليسا وهي تؤدي أغنية "غيرت حياتي" للفنانة ميادة الحناوي، بملامح مختلفة تماما عن ملامحها الحالية، التي تركزت معظم التعليقات أنها كانت أجمل في الماضى قبل تغيير شكلها بعدد من عمليات التجميل.

حصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاثة جوائز الموسيقى العالمية، وستة جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق في الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين في العالم العربي بثروة قدرت بـ 43 -48 مليون دولار.