شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج مهرجان الجونة السينمائى اليوم الثلاثاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم اليوم الثلاثاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة حفلا تحت عنوان "السينما في حفل موسيقي" بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وهو الحفل الذي يعرض فيه فيلم شارلي شابلن The Kid، المرمم بعد 100 عام من إنتاجه ، ويقوم المايسترو أحمد الصعيدى بقيادة الفرقة الموسيقية لتعزف موسيقى الفيلم مباشرة مع عرض العمل.

فيلم " The Kid "، وهو واحد من 6 أفلام تم إضافتهم إلى السجل الوطني للفيلم الأمريكي وهم المهاجر (1917)، وحمى الذهب (1925)، أضواء المدينة (1931)، الأزمنة الحديثة (1936)، والدكتاتور العظيم (1940). فيلم " The Kid"، من إخراج وسيناريو وموسيقي شابلن وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي عن طفل لقيط الذي تتركه والدته الفقيرة في الشارع لأنها لا تستطيع إعالته، أملا في أن يعتنى به شخص آخر أكثر رخاء، فيعثر عليه شابلن ويعتني به رغم فقره الشديد، ويعانيان معا من ضيق العيش، والحياة الفقيرة، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب "شارلي شابلن"، الممثلة إدنا بيرفيانس في دور الأم، كما جسد دور الطفل الممثل جاكى كوجان. وتشهد عروض اليوم من المهرجان عرض فيلم احتضار بقاعة أوديماكس، من إخراج هلال بيداروف وهو إنتاج مشترك بين آذربيجان، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية ويتناول الفيلم دافود.. شاب قلق يُساء فهمه ويحاول العثور على عائلته الحقيقية والأشخاص الذين يحبهم ويمنحون معنىً لحياته، وعلى مدار يوم واحد، يختبر سلسلة من الحوادث الغريبة، يفضي بعضها إلى موت بشر أو تُعيد أخرى إلى الذهن ذكريات خفية وأحيانًا تكشف عن سرديات غامضة، الأمر الذي يزيد من قلقه إزاء كل ما يحدث، والفيلم عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في المسابقة الرسمية للدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي. كما يشهد المهرجان إعادة عرض فيلم ميكا بنفس المكان وهو من إخراج إسماعيل فروخي وهو إنتاج مشترك بين المغرب، فرنسا، بلجيكا، وتدور أحداثه حول الطفل ميكا (10سنوات) الذي يعيش مع والديه في ضاحية قرب مدينة مكناس، يبيع في أسواقها أشياء بسيطة تساعد على إعالتهم، ويقابل ميكا، الحاج قدور، العامل في نادٍ للتنس بكازابلانكا، ويقرر الأخير إيجاد عمل له في نفس المكان، بعد تجارب مذلة، واستغلال جسدي يدرك ميكا أن عليه العمل على وضع حد لذلك وتغيير وضعه نحو الأحسن. شارك «ميكا» فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج في الدورة الثالثة لمنطلق الجونة السينمائي، وفاز بجائزة مهرجان الجونة في الدورة الـ7 لورشة فاينال كت في فينيسيا. Advertisements أما في قاعة سي سينما، فيعرض فيلم إلى أين تذهبين يا عايدة؟ من إخراج ياسميلا زبانيتش وهو إنتاج مشترك بين البوسنة والهرسك، النمسا، رومانيا، هولندا، ألمانيا، بولندا، فرنسا، النرويج وتدور احداث الفيلم في البوسنة 11 يوليو 1995 حيث تعمل عايدة مترجمة للأمم المتحدة في مدينتها الصغيرة سربينيتسا، ويحتل الجيش الصربي المدينة، وتهرع عائلتها للاحتماء، مع آلاف المواطنين الآخرين، في معسكر للأمم المتحدة. تحاول عايدة إنقاذ عائلتها، ويتصاعد التوتر كلما تفشل طريقة ما للنجاة من بطش الجنود الصرب، واختير الفيلم في المسابقة الرسمية في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

كما يعرض أيضا فيلم تحت نجوم باريس ، من إخراج كلاوس دريكسيل، ويتناول حياة كريستين حيث تعيش حياة صعبة في شوارع باريس، جُل وقتها تقضيه في التسكع ومحاولات الحصول على الطعام المجاني.

وفي ليلة شتوية باردة، تعثر على صبي بوركيني صغير، تدرك أنه تاه من أمه، وفي اللحظة يجمعهما إحساس مشترك بالتهميش والضياع، وللتخلص منه يخوضان سويا رحلة مفعمة بالرقة، لإيجاد والدة سولي في أعماق المدينة.

كما يشهد المهرجان إعادة عرض فيلم ميكا بنفس المكان وهو من إخراج إسماعيل فروخي وهو إنتاج مشترك بين المغرب، فرنسا، بلجيكا، وتدور أحداثه حول الطفل ميكا (10سنوات) الذي يعيش مع والديه في ضاحية قرب مدينة مكناس، يبيع في أسواقها أشياء بسيطة تساعد على إعالتهم، ويقابل ميكا، الحاج قدور، العامل في نادٍ للتنس بكازابلانكا، ويقرر الأخير إيجاد عمل له في نفس المكان، بعد تجارب مذلة، واستغلال جسدي يدرك ميكا أن عليه العمل على وضع حد لذلك وتغيير وضعه نحو الأحسن.

شارك «ميكا» فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج في الدورة الثالثة لمنطلق الجونة السينمائي، وفاز بجائزة مهرجان الجونة في الدورة الـ7 لورشة فاينال كت في فينيسيا.

كما يعرض أيضا فيلم تحت نجوم باريس ، من إخراج كلاوس دريكسيل، ويتناول حياة كريستين حيث تعيش حياة صعبة في شوارع باريس، جُل وقتها تقضيه في التسكع ومحاولات الحصول على الطعام المجاني.

وفي ليلة شتوية باردة، تعثر على صبي بوركيني صغير، تدرك أنه تاه من أمه، وفي اللحظة يجمعهما إحساس مشترك بالتهميش والضياع، وللتخلص منه يخوضان سويا رحلة مفعمة بالرقة، لإيجاد والدة سولي في أعماق المدينة.