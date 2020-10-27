"الموسيقي خالد الكمار عن ماوراء الطبيعة:" لا أنكر تخوفنا من إحباط الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

عمل المؤلف الموسيقي خالد الكمار طوال عام كامل على تأليف وإعداد موسيقى مسلسل "ما وراء الطبيعة"- أول مسلسل مصري من إنتاج منصة "نتفليكس" العالمية، والمقرر عرض أولى حلقاته يوم 5 نوفمبر المقبل.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال الكمار: "قرأت السيناريو في نوفمبر 2019، وكنت أتخيل العالم الموسيقى للأحداث، ولشخصياته المختلفة وأزمنته، إذ تدور أحداث حلقاته الستة من 1910 إلى أواخر الستينيات".

وعن الصعوبات التي واجهته، يقول: "أبرزها كان العمل على المسلسل بإسلوب الأفلام؛ إذ قمت بالتأليف الموسيقي لكل مشهد، مع وضع التيمات الأساسية التي ترمز لكل شخصية، وزادت الصعوبة مع كون كل حلقة لها عالمها الخاص، إذ تنوعت أماكن الأحداث من الصحراء إلى الريف، وبعضها عوالم تخيلية، وكل منها له طابع موسيقي مختلف، ولهذا لم أنتهِ من العمل عليها إلا في أكتوبر2020".

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وأضاف: "قمت بتنفيذ الموسيقى في إنجلترا مع عازفين عالميين، باستثناء حلقة واحدة تدور أحداثها في الريف المصري، واستعنت بمغنيات متخصصات بالأغاني الفلاحي، وأوضح هنا أنه كان من الصعب أن تكون الموسيقى محلية تماما، بسبب عرض المسلسل مدبلجا في العديد من دول العالم، وترجمته إلى لغات عديدة، ورغم سيطرة طابع الرعب على موسيقاه ، حرصت على وضعها بإطار درامي".

واختتنم: "أجمل ما في العمل بالنسبة لي أنه أول معالجة درامية لعمل من أعمال العظيم أحمد خالد توفيق، وأول إنتاجات نتفليكس المصرية، فهو بمثابة بداية جديدة لصناعة الدراما في مصر، وهي مسئولية كبيرة جدا، ولا أنكر تخوفنا جدا من إحباط أمال ملايين القراء و توقعاتهم".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت إسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل"، وإخراج عمرو سلامة ، ويعرض العمل مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.